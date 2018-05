"Perchè devo pagare un euro in più se pago la ricarica col bancomat?"

Ho effettuato una ricarica di 89 euro per una sim dati in un centro Tim e mi sono visto richiedere, a parte, la commissione di 1 euro in più per il pagamento col bancomat. Il Pos è diventato obbligatorio dal 30 giugno 2014, ma ci sono ancora tanti esercizi pubblici e negozi in cui questo obbligo non è stato recepito. Passi per i piccoli o piccolissimi commercianti, con spese di qualche decina di euro e che fanno fatica ad arrivare a fine mese; ma quando aziende principali come la TIM espongono cartelli del tipo “Per ricariche con carta bancomat si richiede una commissioni di 1 euro” si rimane basiti e interdetti. Che dire davanti ad un tale cartello esposto in bella mostra da una società che in passato ha trasformato a danno dei consumatori l’anno da 12 mesi a 13 mesi con la tariffazione su 4 settimane? C’è solo tanta rabbia nel sentirsi impotente davanti a questo ennesimo sopruso.