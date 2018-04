Recita la segnalazione di Roberto: "Vorrei segnalare la difficile immissione di via IX febbraio (ora a senso unico) con via II giugno. Chi da via IX febbraio deve svoltare a destra o a sinistra si trova la visuale completamente chiusa dai mezzi parcheggiati (regolarmente) sulla via II giugno. Il rischio di incidenti è grandissimo (credo che sia già successo) Penso sia importante provvedere".