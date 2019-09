A Casemurate, nella periferia di Forlì, il parco giochi del Comune, costruito quindi con soldi pubblici, è completamente abbandonato ed in stato di forte degrado. Rimasto inaccessibile per tutta l’estate lo attende lo stesso destino anche per l’autunno ormai alle porte. È spiacevole essere costretti a prendere l’auto per cercare un posto dove far giocare i nostri figli.