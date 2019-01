Dice Pier Giuseppe: "Sparita bassottina che risponde al nome di Stella a Meldola in zona Campo Sportivo. È molto impaurita per colpa dei botti di capodanno e tende a non farsi avvicinare facilmente. Chiunque abbia informazioni o l’abbia vista mi contatti subito per favore" (IL SEGNALANTE NON HA INDICATO IL NUMERO DI TELEFONO NEL QUALE CONTATTARLO MA SOLO L'EMAIL: pgchecchi@libero.it)