"Parcheggio selvaggio in Piazzale Corbizzi: Ecco come si evitano le strisce blu"

Recita la segnalazione: "Segnalo il continuo degrado in Piazzale Corbizzi, dove regna il parcheggio selvaggio ovunque, sia sul marciapiede dietro ai pochi posti gratuiti a spina di pesce (vi parcheggia spesso un camper che limita la manovra in uscita), sia davanti ai negozi dove c'è chi lascia talvolta la macchina in doppia fila strozzando l'immissione verso il Viale Salinatore. C'è chi parcheggia selvaggiamente impedendo l'uscita dal parcheggino suddetto, obbligando ad uscire in retromarcia; chi prende continuamente contromano il senso unico che da mesi è stato messo (quello sul fronte di Via Bacilina). Inoltre, da quando i bidoni stradali sono stati rimossi da Alea, c'è sempre il furbo di turno che sfrutta lo spazio libero per parcheggiarci ed evitare le strisce blu. L'intera area sarebbe da riqualificare, gestendo meglio lo spazio, i parcheggi, le aree verdi e i marciapiedi. Vicino alla campana di vetro ci sono sempre pezzi di vetro a terra che rischiano di forare le gomme di chi vi parcheggia vicino. Al momento regna il caos".