In Piazzale ugonia una discarica aperta

Recita la segnalazione: "Continuo a segnalare e a documentare l'inciviltà di chi abbandona rifiuti in questo piazzale. Sembra non esserci rimedio. E la cosa che più mi fa arrabbiare è che a chi abbandona non verrà addebitato un euro e non verranno applicate sanzioni. Credo bastino poche serate per prendere questi soggetti. Appena il piazzale è pulito, e sempre di notte arrivano e scaricano altra immondizia. Probabilmente questa inciviltà sarà addebitata a tutti i cittadini onesti che seguono le regole per mantenere una città decorosa e pulita".