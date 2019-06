Vengono rimossi i rifiuti abbandonati, ma subito compaiono nuovi sacchetti. "E' inciviltà"

Recita la segnalazione: "L'11 giugno ho segnalato un disagio dovuto alla mancata manutenzione di una zona verde di Piazzale Ugonia con collegato un abbandono di rifiuti. A distanza di pochi giorni (non so se manutenzione già programmata o innescata dalla segnalazione su ForliToday) i rifiuti erano stati raccolti e la zona verde custodita e pulita. Peccato che noi forlivesi evidentemente l'educazione non sappiamo proprio cosa significa possederla, ed ecco nuovamente abbandonati sacchi di rifiuti. Sono veramente disgustata dall'inciviltà dei miei concittadini. Non vedo perché ci debba essere una tal voglia di rendere sporca e impresentabile la nostra città. Secondo me dovremmo vergognarci tutti".