Imprevisto per la navetta diretta all' Itaer

Stamane verso le 8.00 una navetta dell'Istituto Tecnico Aeronautico di Forlì ha avuto un contrattempo facendo così arrivare gli alunni in ritardo a scuola. Sulla rotonda dopo quella di Porta San Pietro un'auto guidata da una giovane è andata a sbattere contro la navetta ammaccando ambedue i mezzi. I danni riportati non sono vasti,ma questo imprevisto ha bloccato il traffico mattutino di Forlì. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Forlì per stabilire la dinamica dell'incidente. Per fortuna nessuno si è fatto un graffio, ma poteva andare peggio. I ragazzi, che erano sul pullman,sono stati raggiunti da un'altra navetta la quale li ha portati a scuola.