"Poca assistenza per la sicurezza dei bambini in piscina comunale"

Come ogni mercoledi' pomeriggio dalle 17,45 alle 18,45 mia nipote di 3 anni frequenta il corso per i bimbi presso la piscina comunale di Forlì. I genitori e i nonni assistono al piano superiore, separati da una vetrata. Mia nipote lo scorso mercoledì ha rischiato di affogare in quanto gli istruttori (lode al loro lavoro) erano impegnati a fare lezione a 12/14 bimbi piccoli e non possono essere attenti su quanto avviene alle loro spalle (ai bordi della piscina dove i piccoli attendono il loro turno). Due insegnanti mi sembrano poco per questi piccoli. Gli istruttori si sono accorti di quanto stava accadendo richiamati dalle urla del babbo e dei genitori presenti, oltre che dalle mie grida.... Gia' in passato ho assistito ad un scena simile con un altro bimbo. Non e' possibile mettere un bagnino che sorvegli i bimbi? Dovrebbe vigilare dall'esterno della piscina. Mi auguro che qualcuno si prenda carico del problema.