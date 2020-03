Il Coronavirus ben spiegato in una poesia di una bambina di 11 anni

Volevo segnalarvi la poesia scritta oggi da mia figlia Irene, 11 anni, quinta elementare. Mentre la leggevo mi sono commosso, forse potrà far riflettere anche altre persone..

#iorestoacasa COVID 19 CoronaVirus

Non possiamo uscire

negli ospedali non possiam venire

Se tossiam ci guardano male

questa cosa non è normale!

Oh dottore dimmi cosa fare:

non devo mai più abbracciare?

mi serve una mascherina?

O devo prendere una medicina?

Devi solo usare la mente!

Non stare vicino a troppa gente

Molto spesso lavati le mani

Se vuoi, fuori puoi portare il cane!

Esci solo se necessario

Ma vai pure dal tabaccaio

Puoi andare al supermercato

Mi raccomando non lasciare nessuno affamato!

Quindi le mascherine non sono mai servite?

Sì, servono per le persone dal virus colpite!

Gli animali si possono ammalare?

No! Loro vicino a te ci posson stare!

Ma quando finirà questa tortura?

Finirà quando troveremo una cura

Quando torneremo a scuola?

Quando gli scienziati diranno una parola!

Parola di che tipo? Tipo...è tutto finito!

Ma questo accadrà mai?

Questo non si sa!

Ma non aspetteremo qua!

Tutti insieme ce la faremo!

La libertà noi attenderemo!