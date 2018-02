Dice Jessica: "Salve, vorrei segnalare una presunta truffa che in questi ultimi giorni sta avvenendo a Forlì, tramite chiamate telefoniche nei numeri di casa. Il fatto riguarda un questionario sulla salute da rispondere in parte al telefono e in parte incontrandosi di persona per ricevere un presunto "premio" da ritirare in un hotel del forlivese, per aver collaborato con loro."