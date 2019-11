"Predappio invasa dai rifiuti, intervenga Alea"

Presso la "Casa della Salute" di Predappio, le finestre che vedete in una foto sono quelle degli ambulatori medici. E' da fine ottobre che detti rifiuti stazionano nel Plesso Sanitario del Comune. Per quanto riguarda la foto delle ramaglie e rifiuti vari, siti presso la fermata del bus in zona Santa Marina in Particeto, frazione di Predappio, nonostante varie segnalazioni ad Alea Ambiente, nessuno è intervenuto. I cestini posizionati a Predappio, sono presi d'assalto da coloro che si ostinano a non voler capire che la differenziata riguarda tutti, nessuno escluso. Se prima del porta a porta, i maleducati, si limitavano ad abbandonare rifiuti ingombranti ed eternit, ora abbandonano anche i rifiuti domestici compresi pannolini e pannoloni, che si potrebbero conferire senza problemi (spesa compresa nella quota fissa) andando alla stazione ecologica locale (Il Bruco). Parchi, fossati, aree fluviali, ecc ecc... sono invase da rifiuti abbandonati. Alea trovi una soluzione. Bisognerebbe intervenire apportando correzioni per cercare di arginare questi problemi. Nonostante il nostro Comune sia stato premiato per il suo virtuosismo, grazie all'impegno dei cittadini responsabili, sono ancora troppe le persone che non hanno ben compreso come si faccia correttamente la raccolta differenziata.

Angela Ferrini