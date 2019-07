Pronto Soccorso, una lettrice: "Ho trovato un ambiente pieno di persone affettuose e premurose"

Scrive una cittadina, Giulia: "Purtroppo andare al pronto soccorso non è mai una cosa bella e molte persone si sono lamentate del pronto soccorso di Forlì a causa di alcune infermiere molto sgradevoli, che molte volte sogghignano e fanno battute riguardanti le persone in sala, che molte volte sono scocciate e irritate quando magari si chiede qualche informazione. Però non bisogna fare di un filo d'era un fascio! Ieri sera in preda a un violento attacco di panico mi sono recata intorno alle 22 al pronto soccorso e quello che ho trovato è stato un ambiente pieno di persone affettuose e premurose che si sono prese subito cura di me"

"Mi sto riferendo - dice la nostra lettrice - a tutti gli infermieri e le infermiere che ogni tanto passavano con il sorriso in volto e chiedevano a chiunque fosse in sala d'attesa con me come stesse e se avesse bisogno di qualcosa. Io vorrei ringraziare di cuore l'infermiera Marina che mi ha trattata come una figlia, si è presa cura di me aiutandomi il più possibile!! Grazie davvero per tutto. Abbiamo un pronto soccorso che fa invidia a tanti quindi non buttiamolo giù inutilmente per solo 2/3 persone "maleducate e scortesi" al suo interno, anzi valorizziamo e apprezziamo la gente che ci mette tanto cuore e passione nell'aiutare e accudire le persone! Grazie!"