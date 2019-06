Non solo critiche, un cittadino loda il Pronto Soccorso: "In un'ora ero già stato visitato e dimesso"

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione di un nostro lettore: "Buongiorno agli amici di Forlitoday. Molto, troppo spesso si parla dei problemi della sanità forlivese ed in particolare del Pronto Soccorso. Consiglio di andare nei nosocomi di altre città che ho avuto la "sfortuna" di visitare: tornerete a Forlì e andrete a ringraziare dottori e infermieri per la qualità del servizio. Sarò stato fortunato? Non lo so. Ma voglio raccontarvi la mia storia e, con questa segnalazione, ringraziare davvero tutto il personale"



"Per alcuni lancinanti dolori addominali che mi stavano affliggendo da giorni e che né medico di base né guardia medica erano riusciti a lenire con i farmaci, mi sono convinto a recarmi al Pronto Soccorso di Forlì. Appena entrato, era una mattina di un giorno infrasettimanale, dopo nemmeno venti secondi (e non è un modo di dire...), sono stato accolto all'accettazione dove ho spiegato il mio problema. Sono stato visitato una prima volta dopo nemmeno 5', poi dopo altri 5' mi hanno accompagnato dal medico del Pronto Soccorso che, dopo le domande di rito per cercare di capire l'origine del problema, mi ha somministrato un anti-dolorifico tramite flebo, prelevandomi il sangue e facendomi aspettare in sala, in attesa dell'esito delle analisi".



"Ho aspettato per circa 45' dopodiché il gentilissimo personale del Pronto Soccorso mi ha confermato che le analisi del sangue erano a posto e mi hanno fatto un'impegnativa per poter poi prenotare una visita specialistica nel reparto di gastroenterologia, dimettendomi dopo nemmeno un'ora dal mio ingresso. In 35 anni è la seconda volta che ho avuto bisogno del Pronto Soccorso di Forlì: in entrambi i casi sono stato davvero trattato con i guanti di velluto e per questo vorrei ringraziare tutto lo staff. Dottori competenti e pazienti, infermiere premurose e disponibilissime. Fregatevene delle critiche e continuate così, siete dei grandi professionisti"