Prorogata la scadenza del pagamento Imu anche a Premilcuore

La Giunta del Comune di Premilcuore, riunitasi in data 26 maggio 2020, ha deciso di prorogare la scadenza del pagamento dell'acconto dell'IMU dal 16 giugno 2020 al 31 agosto 2020, per venire incontro, soprattutto, a quanti hanno dovuto sospendere, gli scorsi mesi, la normale attività economica in seguito all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID 19.