Tutti malati alla Motorizzazione, saltano le sedute di collaudo attese per mesi

Possibile che alla Motorizzazione Civile siano tutti ammalati? Ebbene sì, per l'ennesima volta è stata annullata la seduta collaudi per malattia di tutti gli ingegneri.... sarà possibile? Già per un collaudo si devono attendere mesi (2 se sei fortunato ma molto spesso son minimo 3) poi ti presenti la data fissata e ti senti dire "Oggi nessuna seduta ingegneri tutti ammalati, le do un nuovo appuntamento e speri che qualcuno sia guarito". Dite voi se questa è una risposta accettabile, personalmente visto che non è la prima volta che capita direi che è ora di far presente a questi signori che devono garantire il servizio visto che il loro è un servizio pubblico. O uno deve sempre sottostare a loro?