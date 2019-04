Vicino alla scuola un'area verde piena di rifiuti: ripulita da alcuni volenterosi cittadini

Si legge nella segnalazione di un cittadino, Gabriele: "Un grazie a quei signori che, senza alcun obbligo , si sono presi cura del zona verde a ridosso della scuola Enaip di Forlì in via Campo di Marte raccogliendo da terra cartacce pallottoli di carta stagnola, mozziconi di sigarette, pacchetti di bottiglie in vetro e confezioni in tetrapak per succhi di frutta che qualche maleducato /incivile aveva gettato a terra. Speriamo che queste persone prendano esempio da quei cittadini che hanno sentito il dovere morale di fare pulizia"