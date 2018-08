Una cittadina: "Il punto di raccolta indumenti usati continua ad essere lasciato nel degrado"

"Ripeto la segnalazione - dice Cristina - che ho fatto qualche mese fa e che ha risolto il problema purtroppo per poco tempo. Il punto raccolta indumenti usati sito in viale Spazzoli 129 a Forlì continua ad essere una discarica a cielo aperto. Suggerisco agli enti responsabili di svuotare il punto di raccolta in quanto dalla foto che ho inviato sembra pieno. Ciò non giustifica l'ignoranza delle persone che nonostante il divieto apposto da hera che vieta di abbandonare rifiuti in terra, continuano ad abbandonare in terra indumenti e quanto altro contribuisce al degrado cittadino. Speriamo che il problema possa risolversi in modo definitivo"