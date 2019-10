Via Zignola, a pochi passi dal fiume Montone. Una cittadina: "Finalmente la manutenzione del fosso"

Scrive Consuelo: "Dopo decenni di abbandono e incuria, di lamentele, lettere e segnalazioni mai prese in considerazione... Un lavoro svolto a regola d'arte per la manutenzione dei fossi di scolo. Zona Villanova, via Zignola, a pochi passi dal fiume Montone.. Lo stato dei fossi..faceva pena. Le acque ormai non defluivano più, tra rami, sfalci lasciati sul fondale, tubature ostruite da terra e detriti. Per decenni la manutenzione non c'è stata, e quando veniva fatta era veramente tirata via, in modo vergognoso..giusto per far risultare "sulla carta" che comunque il Comune aveva provveduto a fare il suo dovere.. Questa volta, NO... Il Comune ha cambiato modo di operare, gli sfalci sono stati curati e più frequenti, e dopo decenni siamo arrivati a vedere un vero impegno per il ripristino della corretta funzionalità degli scoli... Con l'impiego di mezzi e operatori preparati, sono stati puliti e abbassati i fossi, disostruite le tubature e rimosso ogni tipo di detriti. Ora anche noi privati cittadini, abbiamo più soddisfazione e senso di responsabilità nel mantenere pulito, ordinato e funzionante il proprio fosso.. Ognuno ci mette impegno e costanza quando raccoglie bottiglie e rifiuti, quando sfalcia erba e arbusti, quando ripara argini danneggiati...il fatto di vedere finalmente dei segnali di interesse degli Enti, aumenta senza dubbio il senso civico, il senso di appartenenza e di utilità per il bene comune. Speriamo sia l'inizio di una Nuova Era per il Comune di Forlì e non sia solo un'illusione transitoria!"

(FOTO DI REPERTORIO)