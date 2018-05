Inciviltà automobilistica: parcheggia e riesce a fare un poker di infrazioni

Dice Alessandro Grassi: "Questa foto è stata scattata qualche giorno fa da un cittadino, in una via che conduce al parco urbano di Forlì, a una cinquantina di metri dalla Rocca della città. In un solo colpo questo individuo, è riuscito a commettere ben 4 infrazioni gravissime: 1)invasione di parcheggio riservato ai disabili 2)ostruzione di passaggio del porticato 3)ostruzione di passaggio pedonale del marciapiede 4)invasione delle strisce pedonali Fa male e fa arrabbiare, vedere queste situazioni di estrema inciviltà stradale, che purtroppo quotidianamente affliggono anche la nostra città. È necessario che i responsabili delle forze dell'ordine, si impegninoltre maggiormente nei controlli stradali, per tentare di combattere concretamente, certi inammissibili comportamenti di certi idioti (patentati). Noi cittadini, nel nostro piccolo, non dobbiamo rimanere a guardare, ma dobbiamo segnalare tempestivamente queste situazioni. Con la tecnologia attuale, scattare una foto, è molto semplice, se siamo in tanti e si documentano alle autorità queste problematiche, i dirigenti non potranno far finta di niente e saranno costretti finalmente ad agire e a prendere provvedimenti."