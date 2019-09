La segnalazione: "Il Quartiere San Biagio alla mercè"

Recita la segnalazione: "Ultimamente il quartiere San Biagio/Schiavonia è particolarmente soggetto a degrado di vario genere, dall'abbandono di rifiuti per le varie vie (vedi via curte e via giovane italia) , dalle autovetture parcheggiate che vengono spesso danneggiate, da balordi di ogni tipo che si aggirano come se fossero dentro le loro case ergo con schiamazzi, bestemmie (settimana scorsa un simpatico signore in evidente stato di alterazione si e' fatto tutto il tratto di fronte casa mia bestemmiando tipo megafono), urla. Segnalo in particolare un altro simpatico individuo che proprio mercoledì alle 13 ha fatto elegantemente pipi' di fronte casa mia sul muro della vecchia caserma (ps a quell'ora passano anche diversi bambini che escono dalla scuola Alighieri per dire) e siccome il sottoscritto non e' capace di fare spallucce di fronte a certe cose, il ragazzo dal marcato accento dell'est insieme ad un suo compare anch'egli visibilmente alterato e non solo dalla rabbia, ha ben pensato di minacciarmi e di far ritorno a trovarmi insieme ad una schiera di compagni sul generis dopo che io l'ho invitato seccamente a vergognarsi e ad andarsene quanto prima. Faccio presente inoltre che il quartiere e' sprovvisto di videocamere di sorveglianza (che comunque pullulano ai semafori e dopo pochi centimetri dai varchi della Ztl) ma anche che in linea d'aria c'e' sia la questura che la polizia stradale, ma , ahime', io non vedo mai nessuno che passa in "rassegna" e vigila il quartiere".