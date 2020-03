Raccolta benefica per reparto terapia intensiva: in vendita un modellino di nave

In vendita un modellino fatto a mano da Gianpiero Marzullo. È un gozzo tutto fatto in legno rifinito e verniciato lucido. Lunghezza all'incirca 70cm altezza 30 cm larghezza sui 25 cm. Difficile dare un valore ad un oggetto così di pregio, per cui si accettano offerte, il ricavato verrà devoluto alla terapia intensiva di Forlì. La donazione sarà dimostrata.



Inviare offerte a gianpieromarzullo@libero.it