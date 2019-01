Raccolta ecosostenibile dei pannoloni e smaltimento in inceneritore

Dice la segnalazione di ANNALISA: "Ieri sono stata al centro ALEA per ritirare il contenitore pannoloni, per il quale avevamo fatto richiesta, risultando disagevole doversi recare alla stazione ecologica per lo smaltimento. Tralascio la lunga attesa e le condizioni critiche, ormai notorie. Mi hanno consegnato il bidone grigio, con la scritta "Secco", apponendovi un adesivo interno. Ho domandato i sacchetti e mi hanno risposto che si utilizzano quelli per il "Secco" e che sono in dotazione con il secco e non per i pannoloni. Ho domandato se avessi dovuto usare sacchetti biodegradabili o quelli per la comune indifferenziata in vendita anche nei supermercati. La risposta è stata agghiacciante: "USI QUELLO CHE VUOLE PERCHÉ VA TUTTO NELL'INCENERITORE". Il grande bluff della raccolta differenziata."