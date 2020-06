Raccolti i rifiuti abbandonati ai margini della strada

Ogni volta che faccio una passeggiata mi arrabbio per l'immondizia che trovo abbandonata per strada, e allora la passeggiata non è più un piacere. Fare la differenziata in casa propria non è sufficiente se poi attorno a casa è un immondezzaio. Questa volta ho deciso di fare: armato di guanti e sacco, ho raccolto tutta l'immondizia incontrata lungo il percorso. Con tristezza ho constatato che in nemmeno un chilometro il sacco era già pieno. Una volta a casa ho separato carta, metallo e plastica, e alla fine il secco era veramente poco. Spero di vedere sempre più gente che volontariamente fa qualcosa per il proprio quartiere, la propria città, il proprio mondo, e speriamo che l'esempio che queste persone danno, serva a convincere anche quegli incivili che al futuro di tutti noi proprio se ne frega.