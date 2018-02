Buongiorno vorrei segnalare che ad oggi non è stata raccolta l’indifferenziata, per lo meno qua in zona La Selva.. ieri c’era la scusa del ghiaccio, oggi invece che scusa c’era per non fare una raccolta doppia? Quindi dobbiamo stare praticamente 10 giorni con l’immondizia che aumenta?! Grazie per lo spazio. Buona giornata