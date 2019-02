Alea non ritira i rifiuti da tre settimane, il poltronificio trabocca di scarti

Recita la segnalazione della lettrice:

È brutto dover sempre fare polemica, ma in questo caso non vedo altra soluzione. Solitamente lo svuotamento del bidone presso il nostro poltronificio era previsto ogni lunedì. Sono 3 settimane che nessuno passa a svuotare i cassonetti dell’indifferenziata. Tre settimane per un capannone di circa tremila metri vogliono dire questo: ammassi di rifiuti e sporcizia. E che nessuno si azzardi a dire “Ah ma li devi chiamare e vengono”, ho mandato mail (sì perché per le aziende non puoi chiamare, ma devi mandare una mail con una scheda precompilata che ti devi scaricare dal loro sito, già perché di tempo da perdere ne abbiamo tanto dai), sono stata in fila tre ore da Alea, ero la prima in coda ma nessuno considera mai la fila dedicata alle aziende. L’unica cosa che sanno dire è che passeranno a breve, sì ma quando? Intanto continuano ad arrivare camion che devono scaricare merci, in mezzo all’immondizia mi pare ovvio. Tralasciamo pure il fatto che l’anno scorso abbiamo pagato una TARI con cifre a tre zeri, ma almeno il servizio c’era. Tralasciamo anche che devono ancora portarci i cassonetti per la differenziata. Ah e che non mi venga detto “Eh ma li devi mettere sul suolo pubblico” ve li butteró in mezzo alla strada dato che è l’unico suolo pubblico disponibile davanti al capannone, e forse sarebbe la volta buona che qualcuno ce li venga a prendere. Alea, fate pena.