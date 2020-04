Rette Scolastiche da pagare interamente

Scrivo queste poche righe per manifestare da una parte il mio stupore negativo e dall’altra per capire se la situazione che presento appare, quantomeno inappropriata, soltanto a me. Fortunatamente ho tre figli e tutti in età scolare; mentre i primi due frequentano medie ed elementari in scuole statali, la piccolina di casa (4 anni) frequenta una materna privata, cattolica, paritaria, solo per un questioni di comodità e vicinanza alle residenza. La scuola in questione “Istituto Madre Clelia Merloni” di Forlì, con ben due comunicazioni diverse a mezzo mail datate 17.03.2020 e 31.03.2020 comunica e ribadisce (cito testualmente): “ Sappiamo che questo è un momento difficile per tutti [……] siamo anche profondamente consapevoli dei disagi che ne sono derivati sull’organizzazione familiare e dei costi aggiuntivi che posso essere sopraggiunti [….] La nostra scuola non ha scopo di lucro e pertanto usufruisce delle rette [….] Tenendo presente quanto detto, vi chiediamo di procedere regolarmente al pagamento delle rette”.

Non desidero in questa sede fare polemica ma, alla luce della situazione di difficoltà attuale in cui versano molte famiglie e considerando che tutte le altre attività umane hanno, quantomeno previsto, la sospensione delle rate o canoni dei mesi in cui non si è usufruito del servizio e ancora, che certi siti commerciali di intrattenimento per adulti, abbiano addirittura deciso di devolvere i loro guadagni effettuati sul territorio Italiano, ad aiutare ospedali e famiglie in Italia, da una scuola cattolica a cui ho affidato la scolarizzazione di mia figlia, mi aspettavo una risposta piu umanamente apprezzabile. Desidero davvero chiedere a Voi quale possa essere il motivo di una così inappropriata richiesta che colpisce le famiglie italiane in un periodo già così tremendo e resto piuttosto incredulo sulle dinamiche che stanno manifestandosi in questa brutta esperienza che tutti stiamo vivendo (la pandemia). Mi chiedo se certe istituzioni che, a mio giudizio, dovrebbero avere ancora maggiore sensibilità in virtù dei valori sbandierati, saranno ancora miei punti di riferimento nel tempo che verrà post COVID19.