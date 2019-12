Recita la segnalazione: "Sono dispiaciuto per il centro storico di Forlì, ma soprattutto per un negozio così bello,l ucente e nuovo chiuso da mesi senza che qualcuno faccia qualcosa. E' davvero un peccato, perchè dava un impulso allo shopping. Chiedo a chi di dovere di fare riaprire questo negozio in qualsiasi maniera perchè vederlo così in uno stato di abbandono assoluto e davvero un peccato. Fate qualcosa"