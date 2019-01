Parcheggia l'auto e se la ritrova ammaccata: "Qualcuno ha visto qualcosa?"

Dice la ragazza: "Questa mattina, Giovedì 17/01/19, ho parcheggiato la mia auto, un'audi A3 bianca nel parcheggio dello stadio ospiti in via Campo di Marte; l'auto è stata parcheggiata dalle ore 8:50 fino alle ore 13:15, ora in cui ho ritrovato la mia auto con il danno visibile nella foto. A causa della rottura del paraurti, devo cambiare tutto il paraurti stesso, dovendo sostenere una cifra consistente. Ho sporto denuncia ai vigili, essendo il parcheggio dotato di telecamere, in questo modo spero di rintracciare il colpevole, che disonestamente ha pensato di non farsi identificare. Nel frattempo chiedo l'aiuto a chiunque possa fornire informazioni utili a rintracciare il colpevole rivolgendosi a voi oppure ai vigili presso cui ho sporto denuncia. Vi ringrazio per la collaborazione."