"Sulla via Provinciale si sfiorano i 100 km/h: serve un Velo Ok"

Recita l'intervento di un cittadino: "Come già segnalato serve un velo ok e un rivelatore di velocità sulla via Provinciale a Fiumana, come è stato istallato su tutte le frazioni di Predappio specialmente San Savino che ne ha tre istallati di velo ok più un rivelatore di velocità forse perché ci abitano quelli della ex giunta comunale del sindaco precedente, si sfiorano sulla via Provinciale anche i 100km/h specialmente di sera, sulle strisce pedonali chi deve attraversare e difficile che le auto si fermano per dare precedenza. Fiumana in questi 10 anni e stata abbandonata I marciapiedi distrutti già segnalati, aiuole poste sulla via Provinciale che danno solo un degrado che è stato richiesto se vengono rimosse, il muro del circolo che sta cadendo, le banchine in uscita direzione Forlì e direzione Predappio coperte dal verde richiesto se si possono pavimentare per abbattere i costi del verde e rendere più sicure con gli ingicatori gialli luminosi visto che ogni tando li prendono con le macchine per la scarsa visibilità.viato che siamo pagatori di tasse. Speriamo che il sindaco nuovo ridia una vera dignità a Fiumana. E i cittadini fiumanesi della Via Provinciale danno una tinteggiatura alle case che anche questo vuol dire dare una dignità e rendere una frazione migliore".