Tracimazione della Diga, la segnalazione: "Peccato che sia chiusa"

Recita la segnalazione: "Perfetta e puntuale la segnalazione della tracimazione della Diga di Ridracoli, che offre uno spettacolo da non perdere, reso ancora più affascinante domenica scorsa, dalla neve e dalla bella giornata di sole. Peccato che domenica, nonostante la presenza di tantissima gente, la sbarra fosse chiusa, non ci fosse la navetta e la strada oltre alla sbarra, notoriamente pendente e all'ombra, fosse ghiacciata al punto da non stare in piedi. Con un po' di sale e qualche servizio (colazioni, aperitivi e panini) si sarebbe offerta una domenica indimenticabile a tante famiglie e un ritorno economico ai gestori".

Dall'invaso romagnolo informano: "Possiamo capire che "da fuori" l'apertura straordinaria sia una cosa molto semplice, non è proprio così nella realtà. Vi sono infatti una serie di procedure da mettere in atto e non basta di certo "spargere un po' di sale" e fare due panini. Comunque sia, a chiunque l'abbia chiesto è stato detto del passaggio pedonale lasciato aperto così come alle tante persone che ci hanno scritto e chiamato è stato detto che avrebbero trovato il cancello chiuso. Bastava una telefonata, una richiesta di informazioni preventiva, o accedere alle pagine Facebook e ai siti web per trovare questa indicazione. Comunque sia, vista la tracimazione, il sole e la neve crediamo che la signora abbia passato comunque una bellissima giornata. Un'apertura straordinaria non avrà più di 1 o 2 giorni di preavviso (ci sono molti fattori che influiscono), quindi ribadiamo che l'apertura ufficiale è prevista per il 4 marzo. In caso di aperture straordinarie sicuramente lo scriveremo sia sulle pagine Facebook che sui siti di nostra competenza (non siamo responsabili di pagine amatoriali e siti non ufficiali) Per informazioni 0543 917912".