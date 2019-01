"Le persone trovano il bidone pieno e depositano la spazzatura sul marciapiede"

Recita la segnalazione: "Il cassonetto della carta al civico 1 di via degli Spalti è in questo stato almeno da sabato scorso e la gente, con scarso senso civico, sta iniziando a depositare la roba direttamente sul marciapiede. Faccio presente che gli altri bidoni della carta lungo la strada sono stati regolarmente vuotati. Non tutti hanno la sensibilità di cercare un bidone alternativo".