Rifiuti abbandonati al Parco Urbano

Questa è la foto della panchina davanti all'ingresso del parco " Agosto" angolo via Friuli con via Anzani. E' inutile colpevolizzare Alea, che magari qualche pecca l'avra' pure, quando questo e' il comportamento di questi esseri immondi come i loro rifiuti. Erano le ore 07,30 di questa mattina e posso assicurarvi che anche attorno ai bidoncini c'era di tutto. Ho visto personalmente l'operatore Alea che raccoglieva anche quello che magari non era di sua competenza. Anche nel percorso fluviale per Vecchiazzano, c'era un enorme sacco di plastica pieno di lattine.