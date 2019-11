Recita la segnalazione: "Da quando c'è la raccolta differenziata di Alea è di prassi trovare rifiuti abbandonati ovunque. I forlivesi civili, obtorto collo, si sono abituati a fare magazzinaggio in casa dei rifiuti, ma sono sempre più stanchi di vedere l'ignoranza di chi li abbandona ovunque. Invece di mandare i vigilanti a controllare parchimetri scaduti, perché non li mandate a controllare chi scarica rifiuti per strada?"