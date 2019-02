Recita la segnalazione: "Spero che non si lamentino di come vanno le cose in questa città quelle persone che hanno lasciato questo divano sotto il porticato di Via Paradiso, quasi di fronte all'ingresso di un negozio, e quelle persone che non hanno avuto tempo di ridurre i cartoni per farli stare dentro al cassonetto, che purtroppo ancora c'è. Come volete che vadano le cose con persone così, che si arrogano il diritto di fare i loro comodi senza rispetto di niente e di nessuno".