Rifiuti abbandonati, lo sfogo dei cittadini: "Questa è raccolta differenziata?"

Questo che ho ritratto in foto è il panorama che si vede molto spesso all’angolo della via Isonzo vicino al sottopasso ferroviario. Possibile che ci sia tanta inciviltà?

Tetox

Segnalo una situazione che si ripete ormai da tempo, ma pare senza alcuna soluzione. Rifiuti sparsi ai lati dei bidoni in Via Valpiani, all'incrocio con via Minarda, e sempre in via Valpiani ai lati del parcheggio a pochi metri dal centro di Roncadello. Spero che questa situzione di inciviltà che prosegue da mesi possa finalmente essere stroncata dalla sparizione dei bidoni. Vedremo dove queste persone che hanno un senso civico poco sviluppato potranno poi gettare i loro rifiuti.

Maurizio