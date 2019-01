Rifiuti, "Abitiamo nelle prime colline di Forlì. Bidoni mai svuotati. E cinque segnalazioni non sono servite"

"Abitiamo nelle prime colline di Forlì, più precisamente sopra Villagrappa in via dei Sabbioni. Non abitiamo in zona difficilmente raggiungibile, a dimostrarlo il regolare servizio di postini e corrieri; a suo tempo arrivarono senza difficoltà gli incaricati di Alea per consegnare i bidoni. Nella mia zona la raccolta dei rifiuti differenziati ha avuto inizio il 7 gennaio, ma ad oggi 25 gennaio i bidoni non sono mai stati svuotati. Nessuno è perfetto, mi rendo conto che in avvio vi possano essere delle difficoltà, ma dopo 18 giorni di mancati ritiri e 5 segnalazioni ai numeri telefonici di Alea a cui non ha mai seguito alcun contatto, la questione da difficoltà è diventata totale disservizio. Qualcuno mi rimborserà o mi farà pagare di meno in quota parte per i mancati ritiri? I reclami ai numeri Alea non hanno sortito alcun effetto, mi chiedo quando la questione di mancato servizio raggiungerà i requisti per modificare il ricevente delle mie segnalazioni da Alea ai Carabinieri".

JURI