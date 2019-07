Inceneritore e rifiuti, l'opinione di un lettore

"Giusto quello che scrivono gli ambientalisti che Ravenna non ha la necessità di portare i rifiuti a Forlì in quanto hanno gli impianti per smaltirli però ritenevo di fare alcuni chiarimenti in merito a quanto scritto. Prima di tutto bisogna affrontare il problema dell'inciviltà delle persone, con Alea i cittadini hanno riempito le campagne forlivesi di sacchi di immondizia, questo dovuto al fatto di non voler pagare il ritiro del secco e dal fatto che non tutti hanno avuto la consegna dei contenitori. In merito allo spegnimento dell'inceneritore di Forlì ho dei dubbi in quanto ultimamente Hera ha allargato la rete del teleriscaldamento quindi? Se si spegne lavori inutili? Speriamo bene"

Gianfranco