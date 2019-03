Rifiuti, "Una città in queste condizioni non si era mai vista"

Recita la segnalazione: "Già da tempo è iniziata la raccolta differenziata da parte di Alea; spesa enorme nei nuovi contenitori, massima disorganizzazione, incompetenza, inciviltà e mancanza di rispetto verso la città da parte dei cittadini. Ormai la città, i fossi, le campagne, i cortili sono diventati un vero e proprio immondezzaio. Una città in queste condizioni non si era mai vista. Secondo me sarebbe il caso, prima di completare la distribuzione dei contenitori, di arrivare ad un ripensamento e ricollocare i contenitori in strada come succede in altre realtà. Prima almeno la situazione era decente e i cittadini differenziavano in modo corretto. E anche chi non ha la residenza in città e con Alea non ha i contenitori almeno ha un posto dove smaltire i rifiuti".

Gianfranco M.