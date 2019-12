Ringrazia i medici che si sono presi cura della madre in ospedale: "Grande professionalità e umanità"

"Il 26 novembre mia madre è stata ricoverata nel reparto di Gastroenterologia di Forlì. Nonostante l'età avanzata è una donna solare, che ama la compagnia ed è quindi particolarmente sensibile alla relazione che si instaura con gli operatori che l'assistono. Grazie alla professionalità e all'umanità della dottoressa Daniela Valpiani, e del dottor Alessandro Casadei, grandi medici e bravissime persone, ma anche di tutto il personale infermieristico del reparto, mia madre è stata curata con grande competenza ed in un clima di grande sensibilità ed attenzione. La sanità deve essere centrata sulla persona e i suoi bisogni, qualunque età essa abbia e in qualunque condizioni si trovi. Vogliamo ringraziare quindi l'Ospedale di Forlì, questi medici e questi infermieri, perchè si sono presi cura di mia madre sia come paziente che come persona, atteggiamenti assolutamente non scontati e non riscontrabili in tutti gli ospedali, o case di cura".

Paola Stefanelli