La famiglia Bertaccini - Savorani ringrazia sentitamente il personale del pronto soccorso di Forlì, in particolare la Dott.ssa Giottoli Roberta, per la professionalità, la sensibilità, la gentilezza dimostrata nei confronti della cara Augusta, in un momento di dolore e sofferenza. Non ci sono parole per esprimere la nostra riconoscenza e gratitudine per le amorevoli cure, le attenzioni e l’affetto ricevuto.