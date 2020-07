Ringraziamento al reparto oculistico di Forlì diretto dal dottor Giacomo Costa

Sono stata operata il 5 giugno ad un occhio, sono anni che giro nel reparto oculistico di Forlì per altri problemi di vista e interventi, ma in un periodo specialmente come questo del Covid 19 difficile per tutti, ho trovato in tutto il personale, dagli assistenti in sala operatoria, ai barellieri e tutte le infermiere del reparto, una disponibilità incredibile, piena di attenzioni per noi pazienti, la presenza e la costanza, l’umiltà con cui ogni operatore svolge il suo lavoro. Non è facile entrare per un intervento senza essere accompagnati, causa regolamento sanitario, ma ogni operatore fa del suo meglio per farci sentire non abbandonati. Un ringraziamento va al dottor Costa per avermi operato e assistito durante la convalescenza, sempre disponibile nei miei confronti e grazie anche al dottor Abed che mi ha preso in carico dal primo giorno del mio ingresso in ospedale, grazie a tutto il reparto e buon lavoro.

Tamara Mazzoni