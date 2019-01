Dopo il delicato intervento chirurgico ringrazia lo staff medico: "Umanità e professionalità"

Riceviamo e pubblichiamo

"Sono Silvano Sabbatani, operatore tecnico della portineria dell’ospedale di Forlì da oltre quaranta anni e volevo ringraziare con la presente il primario dell’Unità Operativa Urologica forlivese, dottoressa Roberta Gunelli e tutto il suo staff per la professionalità e l’umanità con cui sono stato operato, con un delicato intervento robotico e di seguito amorevolmente curato durato la mia degenza. Lavoro da tanti anni in ospedale, ma è la prima volta che esperimento, per così lungo tempo e in prima persona, la grandissima competenza dei sanitari forlivesi. Tutti si sono prodigati per aiutarmi in questo momento difficile e quindi guardo a tutti con gratitudine, ma soprattutto ammirazione, per i sorrisi e l’abnegazione con cui portano avanti il loro compito in condizioni non facili ,senza mai dimenticare che il paziente è una persona e non un numero, partecipando alla sofferenza sua e della sua famiglia con parole di incoraggiamento e consolazione. Insomma …..grazie!".

Silvano Sabbatani