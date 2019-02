"Ripetute chiamate, ma il vetro è ancora lì da venerdì scorso"

Recita la segnalazione: "Mi ero ripromesso di non segnalare i disagi di alea sperando che col tempo fosse migliorata ma ormai m in sono arreso, lavoro in una piadineria e al tempo quando passo l'incaricato di alea chiedemmo il bidone del vetro per le utenze non domestiche, fin qui tutto bene ma dopo mail è telefonate non sono mai passati a ritirarlo. Nella ultima telefonata (l'operatore e stato molto gentile) ci è stato detto di esporre il bidone subito dopo la chiusura della telefonata perché stavano organizzando una squadra. Da come lo ha detto sembrava dovessero contattare i GIS per l'intervento, da venerdì intorno alle 13 il bidone è stato esposto, ma nessuno è ancora passato a prenderlo il problema che può anche essere pericolo essendo vetro perché se uno inciampa rischia anche di ferirsi".