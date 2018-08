La segnalazione di un cittadino: "Salviamo viale Marconi..."

Dice Emanuele: "Mi domando se i nostri amministratori pubblici passeggino lungo le strade cittadine. Io ho la vaga sensazione, costatato lo stato pietoso dei marciapiedi, che ciò non avvenga. La foto che invio l'ho scattata lo scorso 22 giugno 2018 nell'ex viale Marconi (ora via); è passato un mese e mezzo e l'erbacce sono molto più alte (quasi 1,80 cm.) e in fase di essiccazione. Da notare anche le erbacce secche (diserbante?) che hanno invaso le aiuole destinate alla alberature mancanti ( anche nel marciapiede di fronte) e le erbacce che nascono a ridosso del muretto di cinta dell'I.T.I.S. Marconi e tra le screpolature dell'asfalto del marciapiede. Il tutto in prossimità di alcuni locali dell'Università; un bel biglietto da visita per gli studenti, spesso stranieri, che frequentano l'Ateneo"