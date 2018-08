Salviamo viale Marconi, altre foto

Altre foto, scattate stamane, per documentare ulteriormente quanto da me scritto e da voi pubblicato ieri. Come si può notare il marciapiede è fruibilissimo per anziani, carozzine, ecc.; la flora presente è degna di un giardino botanico; mentre la sicurezza sia stradale che individuale è al top [mi riferisco a quel cespo di fogliame che altro non sono che getti cresciuti dal ceppo (coperto e parzialmente visibile) di un albero stroncato da un precedente fortunale, segato ma non estirpato che é stato perimetrato con una striscia di plastica biancorossa coperta dal fogliame. Una visitina in loco da parte degli amministratori pubblici sarebbe oltreché gradita opportuna.