E' Scomparso Drogon in zona San Domenico, via Merenda, Giorgina Saffi. Manca da 4 giorni. Ha il microchip, è tutto nero con una macchia bianca su una zampa e sul petto.

Nota della redazione: il segnalante non ha comunicato numeri di telefono in caso di ritrovamento. Per eventuali avvistamenti informare la Polizia Municipale allo 0543 712000.