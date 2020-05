Sconfigge il coronavirus. Il suo grazie a medici e infermieri: "Intorno a me tanto amore, pazienza e professionalità"

Nel mese di Aprile sono stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva e successivamente in quello di pneumologia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, per combattere contro il Covid-19. Trascorse le prime ore nella paura, lontano dai miei cari, vicino ad altri ammalati purtroppo anche più gravi di me, ho sentito che potevo cominciare a tranquillizzarmi un po', perché ho visto intorno a me tanta professionalità, amore, pazienza, presenza e costante supporto agli ammalati.

Oggi finalmente sto bene, per questo ci tengo a ringraziare tutto il personale medico ed infermieristico che, in quei 25 giorni di permanenza, mi ha prestato tante attenzioni. In particolare ringrazio LUCA, CRISTIANO, ANNA e SARA, che hanno accontentato qualsiasi mia esigenza terapeutica o privata. Ringrazio anche i miei parenti di sangue lombardi e quelli acquisiti qui in Romagna e gli amici che, anche se solo telefonicamente, mi sono stati vicini rassicurandomi ogni giorno. Se oggi sto bene, lo devo a tutti voi.

Grazie di cuore.

Giustina Foglio