Ancora rifiuti abbandonati, la segnalazione di un cittadino

Scrive Giuscardo: "Siamo in via Rio Cosina, confine con Faenza, 500 metri a monte della via Emilia. Qualche genio ha scaricato tre sacchi di immondizia sotto un albero a lato della strada. In precedenza, circa un mese fa, ho caricato il tutto in macchina conferendolo debitamente. Questa volta ho solo spostato i sacchi a bordo strada, nel timore che, se mi vede qualcuno con tutta questa roba, mi fa anche una contravvenzione. Spero che il ‘genio, prima o poi, venga pizzicato".