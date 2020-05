"Trattati male dell'autista dell'autobus"

Questa mattina io, mio marito e nostro figlio di 7 mesi siamo andati a prendere l'autobus a Villagrappa , dovevamo caricare la carrozzina con il bambino come sempre, e abbiamo cortesemente chiesto al conducente di aprire la porta di mezzo per farci passare, ma poi ha cominciato a dire tante cose brutte a mio marito dicendo che dovevamo venire prima, voleva addirittura lasciarci a piedi non volendoci caricare, dicendo che il passeggino andava chiuso. Non si dovrebbero trattare così male i passeggeri, lo segnalerò anche a Start Romagna.